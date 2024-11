Torna in piazza, sabato 26 gennaio, l'iniziativa "Le arance della salute", promossa dall'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) che vedrà la distribuzione di arance rosse italiane. Questi agrumi sono un toccasana per la salute in quanto contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vitamina c rispetto agli altri agrumi. «Con una donazione di 9 euro - è detto in un comunicato dell'Airc - sarà possibile ricevere una reticella da 2,5 chili di arance e, da quest'anno, ci sono anche marmellata d'arancia e miele di fiori d'arancia. I volontari, inoltre, consegneranno una guida con alcune preziose informazioni sulla prevenzione insieme a ricette sane e gustose a base di arance, firmate da Moreno Cedroni e Carlo Cracco». Il comunicato riporta ancora: «Grazie all'attività del comitato Calabria dell'Airc ed alla generosità dei calabresi per il 2019 sono stati deliberati nove progetti di ricerca e una borsa di studio per oltre 716 mila euro».

Dove trovare le arance Airc in Calabria

In Calabria le arance si potranno trovare: ad Aieta Piazza Rea - Cosenza Piazza 11 Settembre - Diamante Via Lungomare (bar Pierino) - Fiumefreddo Bruzio Piazza del Popolo - Fiumefreddo Marina Via Nazionale (villa Comunale)- Laino Borgo Piazza Navarro - Longobardi Corso Marina (Parrocchia San Nicola Saggio) Mendicino Via dell' Accoglienza (farmacia degli Enotri) - Paola Piazza IV Novembre - Mangone Zona Industriale SS 19 (Coop) - Praia a Mare Viale della Libertà (Banco di Napoli) - San Lucido Piazza Fiume - Santo Stefano di Rogliano Contrada Vallegiannò (Centro Commerciale Le Porte del Savuto) - Scalea Piazza Caloprese - Scalea Via Del Mulino (Conad)- Torremezzo Via degli Oleandri - Cortale Via Andrea Cefaly.