Il progetto di mototerapia ha lo scopo di aiutare i bambini a stemperare la tensione in vista di interventi chirurgici. I veicoli elettrici sono a disposizione dell'Oncoematologia pediatrica

La mototerapia riscuote successo al Gom di Reggio Calabria. L’idea era nata da un gruppo di amici, l’Only Red H-RC, che condividono un’unica passione: il motocross.

Per quattro anni consecutivi si è svolta, all’interno del presidio “Riuniti” del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, una manifestazione ricca di sorrisi e divertimento che ha coinvolto i bambini dell’onco ematologia pediatrica. Sono stati portati all’interno dell’ospedale, oltre alle moto da cross, degli scooter elettrici che hanno permesso ai piccoli pazienti di fare girare nell’androne d’ingresso dell’ospedale. Inoltre, in seguito ad una generosa raccolta fondi, sono stati donati due quad elettrici e delle aste pediatriche per fleboclisi.

I quad sono a disposizione della Unità operativa di Oncoematologia pediatrica e del Blocco operatorio, ed hanno lo scopo di accompagnare i bambini dal reparto alle sale operatorie stemperando, così, la tensione dell’intervento chirurgico con un momento di gioia e spensieratezza.