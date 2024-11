Più di un terzo delle donne italiane soffre di alluce valgo, una delle patologie più diffuse del piede e allo stesso tempo più sottovalutata negli stadi iniziali, comunemente detta “cipolla”. Cause, sintomi e tecniche di intervento sono state spiegate nell'ultima puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19, dallo specialista Giorgio Gasparini, ordinario di Ortopedia e Traumatologia all'Università Magna Graecia di Catanzaro, direttore dell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Universitario Mater Domini e direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. L'ospite di Rossella Galati ha risposto ai più comuni quesiti che molte donne si pongono, offrendo validi suggerimenti per prevenire l'insorgenza dell'alluce valgo. Rivedi la puntata integrale al seguente link: