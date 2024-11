È ancora in condizioni critiche, ricoverato all’Annunziata di Cosenza, l’uomo di Corigliano-Rossano, che alla vigilia dell’Epifania è arrivato al Pronto soccorso di Rossano con febbre altissima (a 41 gradi), capogiri ed una forte contrazione alla nuca. Gli è stata così riscontrata una meningite listeria contratta, probabilmente, dall’assunzione di alimenti infetti. Non si tratta di una caso di meningite meningococcica ed i medici rassicurano sul fatto che non è in alcun modo trasmissibile ad altri individui. Nel frattempo, il 72enne è tenuto in stretta osservazione nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Hub cosentino.