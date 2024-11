La neurologa Amalia Bruni, scienziata di fama mondiale, direttrice del Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme, è stata ospite della nuova puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì su LaC tv canale 19 alle 13.30 e alle 20.00, curata da Rossella Galati, dal titolo "alzheimer e altre demenze". Dalla neurogenetica calabrese, ai fattori di rischio dell'alzheimer, ai risultati ottenuti negli anni grazie alla ricerca, tanti gli aspetti che sono stati affrontati, partendo dal fatto che si tratta di una malattia che solo in Italia colpisce 600 mila persone e cresce con l'invecchiamento della popolazione. Toccante inoltre la testimonianza, andata in onda nel corso della trasmissione, di Melina, moglie di Filippo, 64enne affetto da demenza frontotemporale, in cura presso il Centro di Neurogenetica di Lamezia.

Quando l’amore vince sulla malattia: la storia di Filippo e Melina