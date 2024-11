Il comune del Campagnano tra quelli scelti per avviare la prima fase di sperimentazione

«Il Comune di Rende compie un passo importante verso la semplificazione dei servizi ». Così il sindaco Marcello Manna commenta l’introduzione del servizio di rilascio, a partire dal prossimo 1 dicembre, della carta d’identità elettronica. Per questa prima fase sperimentale finalizzata a sostituire progressivamente la versione tradizionale e cartacea del documento, sono stati prescelti, insieme a Rende, anche i comuni calabresi di Corigliano, Cosenza, Crotone, Lamezia, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Entro la fine del 2018 tutti i comuni dovranno dotarsi del servizio

Entro il 31 dicembre 2018 sarà obbligatorio per tutti dotarsi del nuovo documento realizzato in policarbonato con le dimensioni di una carta di credito. Tra i sistemi di sicurezza di cui è dotato, vi è un microchip a radiofrequenza in cui sono memorizzati i dati del titolare, comprese le impronte digitali. La foto in bianco e nero è stampata a laser per garantirne un’elevata resistenza alla contraffazione. Il documento conterrà anche l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di morte. Per la richiesta è necessario esibire una fotografia ed il codice fiscale. Al cittadino verrà rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta registrazione insieme alla prima metà del Pin identificativo corrispondente alla carta. La carta d’identità elettronica verrà poi spedita dal poligrafico dello stato all’indirizzo dell’interessato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, come previsto dalle norme ministeriali, insieme alla seconda parte del Pin.