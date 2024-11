Uno stand informativo sul corretto stile di vita da avere per evitare la formazione dei turmori

Anche la sezione provinciale di Crotone della Lilt, Lega Italiana Lotta ai Tumori, partecipa alla XVII edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, con una serie di iniziative: i volontari, insieme agli studenti dell'Itc “Ciliberto – Lucifero”, hanno organizzato un momento di sensibilizzazione in piazza Pitagora puntando sulla prevenzione. Un corretto stile di vita aiuta a prevenire le malattie oncologiche: la buona tavola e il movimento sono due delle attività principali che aiutano ad evitare i tumori. Testimonial, se così si può dire, della Settimana è l'olio d'oliva extravergine che, oltre a dare sapore agli alimenti, contiene tante sostanze che prevengono la formazione dei tumori.

Una mattinata che ha visto molto attivi i volontari, soprattutto i ragazzi dell'Itc che hanno coinvolto la cittadinanza sulle tematiche della Lilt e della giornata: riscontro positivo anche da parte dei loro coetanei che hanno apprezzato il lavoro e le informazioni ricevute, fermandosi anche allo stand situato in piazza Pitagora, nel centro del capoluogo pitagorico.

Partner della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica è anche la Lega calcio di Serie A. Domani, in occasione delle partite in calendario sui campi di gioco, anche allo stadio Ezio Scida, in occasione del match Crotone-Roma, ci sarà lo striscione Lilt e gli speaker leggeranno il messaggio della Lega anti tumori.