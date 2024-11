È quanto ha fatto sapere il dg del dipartimento Salute Belcastro. Sarà necessario ora attivarsi per recuperare il personale

Riapre il reparto di Microbiologia del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme e i macchinari da milioni di euro che giacciono lì dal 2016 inutilizzati nonostante possano analizzare decine di tamponi verranno messi in funzione. È quanto ha fatto sapere, dopo settimane di denunce e polemiche, il direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, Antonio Belcastro.

Sulla questione ha espresso parere favorevole la commissione straordinaria dell’Asp di Catanzaro.



Bisognerà ora attivarsi per recuperare il personale. Tramite i macchinari dell'ospedale lametino si potranno processare decine di tamponi ed evitare che vengano "congelati" o inviati in Campania.

