La sezione provinciale crotonese dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti aderisce alle iniziative volte a far conoscere questa malattia che porta alla cecità

Riflettori accesi sul glaucoma, una malattia degenerativa che colpisce gli occhi fino alla cecità completa. In questo senso la Settimana Mondiale del Glaucoma supportata dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che si sta celebrando anche a Crotone con la locale associazione. Le celebrazioni sono iniziate questa mattina con una conferenza informativa tenuta dal dottore Gennaro Crugliano – responsabile del reparto di Oculistica dell'ospedale cittadino - al quale ha partecipato anche il presidente dell'Uici crotonese Francesco Scicchitano.

«E' molto importante in questi casi la familiarità – ha dichiarato quest'ultimo – perchè il glaucoma è una patologia che ha alla base la familiarità, ma anche nei casi in cui non si riscontra, è preferibile fare almeno una volta all'anno una visita oculistica, o quanto meno il tono oculare. Noi ogni anno organizziamo questa giornata nel mese di marzo, mentre ad ottobre organizziamo la Giornata Mondiale della Vista, dove facciamo alcuni interventi a favore della popolazione. E' nostra intenzione avere un ambulatorio oculistico nella nostra sede, in modo da realizzare dei check-up più frequenti. Stiamo lavorando in questa direzione». La mattinata è continuata, poi, con alcuni screening oculistici, precisamente la misurazione del tono oculare, a cura del dottore Crugliano.