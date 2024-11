Che la musica fosse un valido antistress e che migliorasse l'umore certo lo si sospettava già, ma adesso arriva anche la conferma scientifica grazie ad uno studio apparso sulla rivista Plos One condotto presso la Queen's University di Belfast (Irlanda) da Jenny Groarke, membro del Centre for Improving Health-Related Quality of Life.

La ricerca ha coinvolto 80 individui che hanno completato una prova sperimentale consolidata in psicologia, il cosiddetto 'Trier Social Stress Task', che consiste nel creare un particolare scenario connesso con lo stress di parlare in pubblico.

L'esperimento

A coloro i quali si sono prestati all’indagine veniva detto di preparare in forma scritta e nel giro di 5 minuti un piccolo estratto sulla propria vita che poi avrebbero dovuto presentare oralmente di fronte a un pubblico.

Generalmente questa prova infonde stress nelle persone per il pensiero di dover parlare in pubblico e senza troppo tempo per prepararsi.

Dopo la fase di scrittura gli esperti hanno diviso il campione in due gruppi: il primo doveva ascoltare la propria musica preferita per 10 minuti prima della presentazione orale, il secondo ascoltare un documentario scientifico.

Da qui la conferma all’indagine

Dopo i 10 minuti di pausa coloro che avevano ascoltato la musica preferita si dicevano molto più rilassati, meno confusi, tristi o addirittura depressi al pensiero di dover parlare in pubblico rispetto a quelli che avevano ascoltato il documentario.

«Quando ci si sente stressati ascoltare musica aiuta a sentirsi meglio – ha spiegato Groarke -, e non è importante ascoltare brani considerati rilassanti, basta ascoltare la propria musica preferita».

E l’effetto desiderato sembrerebbe assicurato anche se si ascolta musica rock o heavy metal.