Una nota dell'Asp di Vibo Valentia comunica che è stato individuato l'agente causa della malattia e che non ci sono stati ripercussioni sulla comunità

Nel corso del corrente mese di luglio, in Vibo Valentia, è stato accertato un caso isolato di "Sepsi Meningococcica" che ha richiesto il ricovero in ospedale del soggetto affetto, giovane di circa 18 anni.

Successivamente, durante il ricovero, tramite accertamenti di laboratorio, è stato individuato l'agente causa della malattia. Trattasi della Neisseria Meningitidis (Meningococco) siero gruppo "C", batterio che frequentemente è causa

di meningite e/o di sepsi (invasione generalizzata dell'organismo).



Tale caso non ha avuto ripercussioni sulla comunità in termini di ulteriore diffusione della malattia, essendo

rimasto confinato e circoscritto nello stesso soggetto ricoverato. L'ASP, dopo la denuncia presso l'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica, ha immediatamente attivato le misure di chemio-profilassi e terapia previste per i soggetti che erano stati a contatto con il giovane ammalato.



L'Asp comunica alla cittadinanza che per questa malattia da Meningococco "C" esiste ed è disponibile presso i Centri Vaccinali dell'azienda Sanitaria specifico vaccino che, in base al calendario vaccinale ministeriale e regionale, di norna, viene somministrato gratuitamente ai bambini, dopo il compimento del primo anno di vita, e agli adolescenti di età compresa tra 12 e 14 anni.

La vaccinazione può comunque essere effettuata anche ad età diverse da quelle sopra indicate, e, per particolari soggetti continua ad essere gratuita.



Si invitano pertanto tutti i genitori di bambini e adolescenti a verificare lo stato vaccinale dei propri figli, e, qualora riscontrassero la mancanza della vaccinazione contro in Meningococco "C", di contattare i centri vaccinali di residenza per l'esecuzione di questa importantissima misura di profilassi.



Ulteriori dettagli e precisazioni in merito potranno essere forniti dagli stessi centri vaccinali dell'azienda Sanitaria di Vibo Valentia a tutti gli utenti che dovessero fame richiesta.