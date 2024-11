«Dignità, qualità all’assistenza delle cure ed assunzioni. Siamo mortificati come categoria. Quando si parla di 429 assunzioni occorre precisare che è già personale che lavora, non è assolutamente un innesto di forze nuove». Lo scrive Fausto Sposato, presidente dell’Opi Cosenza, Ordine delle professioni infermieristiche.

«Ci saremmo aspettati numeri più elevati per garantire i Lea. Gli infermieri sono il perno su cui ruota tutto il sistema sanitario, - scrive Sposato - 66 autorizzati in tutta la Calabria sono una goccia nel mare. Ne mancano più di 4000». Da qui l’appello: «Assumete più dirigenti delle professioni sanitarie, più tecnici, più operatori di supporto, più infermieri. Siamo stanchi, non staremo fermi. Usciremo - dice Sposato - e protesteremo in tutta la regione perché così non va bene». «Siamo a favore delle stabilizzazioni dei precari», precisa Sposato. Che aggiunge che «sono stati formati e poi, in un colpo solo, mandati a casa dalla sera alla mattina. Stiamo dalla parte degli infermieri, di tutti. Sia con i precari, sia con quelli in graduatoria. Tutti diventano indispensabili per una buona sanità».

