È una malattia rara del sistema nervoso, l'atrofia muscolare spinale, che interessa circa 40 pazienti in Calabria. Se ne parlerà nella nuova puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati, con il professore Giuseppe Vita, direttore dell'unità operativa complessa di neurologia dell'azienda ospedaliera universitaria "G. Martino" di Messina in cui è integrato il centro NeMo Sud di Messina, che dal 2008 si prende cura delle persone affette da malattie neuromuscolari. Appuntamento oggi, come ogni sabato, alle 15.30 su LaC Tv canale 19.