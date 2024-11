Il senatore di Italia viva alla governatrice Santelli: «I casi di coronavirus registrati in questi giorni impongono prudenza»

«L'aumento dei casi di positività al Covid - 19 in Calabria impone prudenza e l'attuazione di scelte decise per evitare che la situazione possa precipitare, a cominciare dalla chiusura delle discoteche e dell’obbligatorietà dell'uso delle mascherine anche all'aperto». Così il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno che aggiunge: «Mi rivolgo alla presidente della Giunta regionale Santelli, affinché vi sia una netta inversione di tendenza rispetto agli indirizzi presi e al governo nazionale perché non allenti la linea dell'attenzione».

«È evidente - continua Magorno - che l'aumento di casi tra i più giovani segnala che questa categoria è maggiormente a rischio, a causa degli assembramenti che si verificano nei luoghi di maggiore frequentazione, come le discoteche appunto, soprattutto nel periodo estivo».

«Non vi è in questo appello nessuna volontà restrittiva - conclude - ma solo la rappresentazione della necessità preservare la salute e la tranquillità di tutti, sgomberando ogni preoccupazione di un possibile ritorno di situazioni che non vogliamo e non possiamo rivivere».