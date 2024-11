Verso una legge regionale per l'autismo: la rassicurazione del presidente della Commissione Sanità Michele Mirabello

'La Camera dei deputati ha approvato, in questi giorni, la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, un passo importante che il nostro paese compie considerata la complessità clinica di questa malattia.



Anche noi, come Regione Calabria, stiamo seguendo l’iter nazionale e attraverso le linee guida del ministero stiamo lavorando ad una proposta di legge ad hoc, considerato il fatto che l’autismo sia una patologia conosciuta da molto tempo, ma non sempre viene trattata con appropriatezza dalla rete sanitaria istituzionale.



Lo scopo della legge, a cui sto lavorando come primo firmatario, che depositerò a breve in Consiglio regionale, e che presenterò a giorni in una conferenza stampa, è quello creare una collaborazione fra servizi, istituzioni e famiglie, le quali devono avere continuità di aiuti e servizi già dai primi anni di vita del bambino.



Indispensabile inoltre è la formazione delle professionalità, in modo da garantire uno screening precoce dei casi sospetti e di essere in grado di indirizzarli ai servizi sanitari specializzati, nonché è necessario garantire una rete di servizi atti a sostenere le famiglie quali attori principali del progetto terapeutico attraverso l'erogazione di sussidi economici e la copertura delle spese per interventi di ausilio dal servizio sanitario'.