Non è nero ma neanche azzurro. Il blu, enigmatico e dalle tante sfumature, è stato scelto come il colore simbolo della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. La XII edizione torna quest’anno oggi, 2 aprile, per contribuire alla sensibilizzazione su un disturbo, quello del neuro sviluppo, ancora poco conosciuto e approfondito. Chi ne soffre, infatti, viene colpito nel linguaggio e nella comunicazione e nei rapporti sociali. La Giornata è un considerata un valido strumento per abbattere pregiudizi e contribuire a migliorare la qualità della vita degli autistici e delle loro famiglie (Raccolta fondi #sfidAutismo19 della Fondazione italiana autismo). Si tingono di blu, voluto dall’Onu per l’autismo, i maggiori monumenti al mondo: dal Cristo redentore di Rio de Janeiro all'Empire State Building di New York.

Di blu anche la Cittadella regionale

Anche la Regione Calabria ha aderito all’iniziativa. Le facciate della Cittadella regionale già da sabato scorso sono illuminate con il colore blu e lo resteranno fino a questa notte. Un gesto simbolico a cui si intende aggiungere maggiore aiuti per le famiglie: «Concretamente - afferma l'assessore alla Pubblica istruzione Maria Francesca Corigliano - la Giunta regionale è fortemente impegnata nel sostegno all'inclusione scolastica dei bambini e dei ragazzi disabili con azioni efficaci. Il 60% delle risorse sul diritto allo studio – aggiunge - è destinato all'inclusione scolastica». Tanto rimane da fare, ma per l’assessore regionale si parte da un buon punto di partenza: «Nell'anno in corso – rimarca - abbiamo assegnato fondi straordinari per 210.000 euro ai Poli scolastici per l'inclusione». Di blu, anche i palazzi municipali di diversi comuni tra cui Reggio Calabria, Cittanova, Rosarno, Bovalino.



E il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo

Anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno dato il loro contributo nella giornata mondiale. Fino a sabato 6 aprile, infatti, la facciata principale del Comando rimarrà illuminata di blu, attraverso la proiezione del simbolo della giornata e dell’ hashtag “sfidAutismo”.