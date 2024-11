Anas sta effettuando gli interventi nelle piazzole di sosta per l’emergenza coronavirus. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni lungo tutto il tracciato autostradale

Le squadre e gli operatori dell'Area gestione rete A2 'Autostrada del Mediterraneo', nell'ambito dell'emergenza coronavirus, sono impegnate nelle attività di sanificazione straordinaria dei piazzali delle aree di sosta.

Nel dettaglio, gli interventi stanno interessando le piazzole nel comune di Piano Lago e tra Lauria e Firmo/Sibari in provincia di Cosenza.

Sanificazione lungo tutta la A2

Le attività di sanificazione, che proseguiranno nei prossimi giorni in prossimità delle aree presenti lungo tutto il tracciato autostradale, vengono effettuate utilizzando sostanze di disinfezione prive di ingredienti pericolosi per le persone e gli animali, in grado di abbattere virus e batteri nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla salute e sicurezza delle persone.

Anas, ricorda che «in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa)».