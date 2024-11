Continua anche in estate la campagna di sensibilizzazione dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue

In una nota diffusa questa mattina dall’AGI, l’Avis della città di Cosenza prosegue nel suo percorso di sensibilizzazione alla cittadinanza riguardo la necessità di donare il sangue.



"I malati non vanno in vacanza. Anzi. Nel periodo estivo, aumenta il bisogno di sangue considerando la presenza nella nostra provincia, di molti turisti provenienti da altre regioni d'Italia e dall'estero". Lo scrive la direzione dell'Avis di Cosenza, in una nota-appello che invita a donare il sangue. L'Avis di Cosenza ha avviato una campagna di sensibilizzazione nei confronti di chi volesse iniziare questo percorso di generosita' e diventare donatore. E ricorda che la sede operativa cosentina, in viale Trieste, e' aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 12.00 e, in questo periodo, anche la quarta domenica del mese. "Una sacca di sangue puo' salvare una vita umana e, con un semplice gesto di solidarieta' e di altruismo - scrive l'Avis - si puo' garantire la disponibilita' costante e quotidiana di sangue per quelle persone che ne hanno bisogno".