Come sono cambiati lo stile di vita e le abitudini alimentari dei cittadini in tempi di lockdown? Come fare per smaltire i chili di troppo accumulati in questi mesi di isolamento forzato a casa? Come trattare i problemi digestivi e il gonfiore addominale?



A questi e ad altri quesiti risponderà questo pomeriggio Ugo Cotilli, medico estetico, dietoterapeuta, esperto di medicina naturale e intolleranze alimentari, nel corso della nuova puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati, in onda su LaC Tv ogni sabato alle 15.30, dal titolo “belli dentro e fuori”.



Nel corso del nuovo appuntamento spazio anche ai consigli dello specialista su come arrivare preparati alla stagione estiva prendendosi cura della propria bellezza in modo naturale.