Il presidente della commissione Igiene e Sanità del senato, Pierpaolo Sileri, esponente del Movimento 5 stelle, sta effettuando una visita a sorpresa nei locali dell'ospedale Annunziata di Cosenza accompagnato dal presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra. Le ragioni e gli esiti di questo tour, del quale i vertici dell’azienda ospedaliera non era stati informati, saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa in via definizione.