Il deputato PD Bruno censore: 'nei prossimi mesi l'inizio dei lavori anche a Tropea e al uovo ospedale di Vibi Valentia'

Saranno consegnati i lavori di ristrutturazione dell'ospedale di Serra San Bruno. Saranno ripristinate tutte le facciate esterne, verrà realizzato un cappotto termico e saranno sostituiti tutti gli infissi. Si tratta di un investimento significativo che ridarà dignità ad una struttura abbandonata da decenni.

L'iter per la ristrutturazione era già partito, su mio impulso, con il governo Loiero, ma con il centrodestra alla guida della Regione le cose sono andate a rilento. Oggi grazie all'impegno del Presidente della Regione Oliverio, a quello mio e del consigliere regionale Michele Mirabello, all'impegno profuso dai vertici dell' ASP, Avvocato Francesco Procopio e Dott. Michelangelo Miceli, la procedura per la consegna dei lavori ha subito un' accelerazione e domani verranno consegnati.

Nei prossimi mesi avranno inizio anche i lavori di ristrutturazione dell'ospedale di Tropea.

Per quanto riguarda la costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia, si è già tenuta la conferenza dei servizi e pertanto continueremo a vigilare su tutto l'iter che nei prossimi mesi porterà all'inizio dei lavori.

Finalmente si iniziano a vedere i primi frutti di un nuovo agire politico. Sicuramente non basta solo ristrutturare e costruire nuovi ospedali, ma bisogna soprattutto riempirli di contenuti, noi stiamo lavorando anche per questo. A chi spera che le cose non vadano per il verso giusto, rispondiamo con i fatti concreti. Anche in Calabria si può fare.