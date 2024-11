In ospedale dal 20 luglio le ostetriche del reparto di Ginecologia e Ostetricia torneranno a formare le mamme in attesa del parto. Un modello operativo per stare vicino alle donne in questa fase particolare

Accompagnare le donne al parto per farle sentire meno sole e prepararle al passaggio più importante della loro vita: la nascita di un figlio. Ma anche uno spazio «di incontro» utile a raccontare «la situazione che stiamo vivendo» e che le costringere a non poter condividere con i familiari la loro speciale esperienza di genitorialità. C’è tutto questo e molto di più nella ripresa degli incontri di accompagnamento alla nascita proposti dalle ostetriche dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Civile “Ferrari” di Castrovillari.

«Ripartiamo più cariche di prima» annuncia Maria Carmela Forte, ostetrica referente del corso pre parto che ritorna ad accogliere le gestanti il 20 luglio per l’inizio del «corso a ciclo continuo» che si svolgerà, nel rispetto delle normative anti diffusione, ospitando 8 donne in gravidanza per turno che accederanno agli spazi dell’ospedale dopo aver sanificato calzari e mani. Saranno poi sottoposte al controllo della temperatura e della saturazione e firmeranno una autocertificazione dichiarando di non essere sottoposte a quarantena e non aver avuto contatti con persone affette da Covid 19.

Otto settimane di corso per approfondire le fasi del travaglio, del parto e dell’allattamento. Un nuovo passo verso la normalità per il reparto che già un mese fa aveva permesso, per un’ora al giorno, l’ingresso ai papà tutto nel pieno rispetto e tutela dei piccoli. Genitori che potranno, salvo situazioni di emergenza che si dovessero verificare, condividere il momento del travaglio e del parto ed accogliere insieme la nascita dei loro figli.