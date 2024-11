Dopo le associazioni e i vigili del fuoco, anche Alessandro Haber scende in corsia. L'attore atteso in scena al teatro Politeama di Catanzaro venerdì con lo spettacolo "Il padre", bisserà ma in anteprima all'ospedale Pugliese-Ciaccio dove è in programma l'allestimento dello spettacolo per i piccoli pazienti del reparto Patologie Neonatale e Tin. La manifestazione si terrà alle 11 su iniziativa dell'associazione di volontariato 'Vittoria'.

l.c.