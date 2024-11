Un appuntamento che nasce per rinforzare l'importanza di un gesto semplice ma essenziale per la prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura. Ecco il programma

È prevista per domani presso il Campus dell'Università Magna Graecia di Catanzaro la prima "Giornata regionale per l'Igiene delle mani". La giornata nasce per rinforzare l'importanza di questo gesto semplice, ma essenziale per la prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura. Il suo ruolo è stato più volte sottolineato da numerose organizzazioni nazionali e internazionali inclusa l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ne ha promosso la sensibilizzazione, lanciando nel 2005 la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, che si celebra il 5 maggio.

Una giornata di studio che inizierà domani mattina, nell'Aula Magna B alle 9.30, dopo i saluti i situazionali, con un seminario su "La cultura della sicurezza nei cittadini e negli operatori", introdotto e moderato dalla professoressa Aida Bianco, che vedrà gli interventi del prof. Enrico Maria Trecarichi, del prof. Carmelo Nobile, del prof. Federico Longhini e della dottoressa Rossella Zucco.

La giornata di studio proseguirà, alle 11.45, con la seconda parte dedicata al seminario su "L'igiene delle mani come strumento primario per la prevenzione dell'Ica: dalla teoria alla pratica", moderato dalla professoressa Patrizia Doldo e del prof. Luca Gallelli, con gli interventi della professoressa Angela Quirino, della dottoressa Angela Gabriele, del prof. Silvio Simone, della dottoressa Angela Licata e della dottoressa Helenia Mastrangelo.

Una giornata che si concluderà, alle 14.30, con la terza parte dedicata al seminario "Una mano aiuta l'altra: le esperienze regionali a confronto", moderato dal prof. Silvio Simeone, con gli interventi della dottoressa Francesca Moscato, della dottoressa Simona Tramontana, della dottoressa Eleonora Nisticò e della dottoressa Annamaria Froio. Successivamente è previsto il "Laboratorio d'igiene delle mani con l'ausilio di tecnologie automatizzate di training e valutazione per il corretto lavaggio delle mani" curato dal dott. Saverio Ventura e dalla dottoressa Giorgia Tudda. A seguire le esercitazioni guidate per i diversi setting di assistenza: Area Critica con le dottoresse Stefania Vrenna e Arianna Conidi; Area Chirurgica con le dottoresse Elisa Morabito e Antonella Laratta; Area Medica con le dottoresse Tiziana Avenoso e Ippolita Rondinelli.

L'evento è inserito nel Programma di educazione continua in medicina per il quale saranno assegnati 8 crediti alla figura professionale di Infermiere-Infermiere pediatrico e 8 crediti alla figura professionale di Medico Chirurgo (tutte le discipline professionali). A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L'iscrizione può essere effettuata tramite e-mail all'indirizzo: mcongressi2015@gmail.com allegando i dati anagrafici e la qualifica professionale.