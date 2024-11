Dal 1 giugno al 30 settembre ci saranno a disposizione centri dialisi in prossimità dei principali luoghi di villeggiatura

Semaforo verde dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro al programma “Dialisi Vacanza”, sollecitato dall'ANED (Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto), anche per l'ormai imminente stagione turistica. È questo il risultato scaturito al termine dell'incontro tra il direttore generale dell'Asp di Catanzaro, Giuseppe Perri, il componente del direttivo regionale ANED, Antonio Montuoro, i responsabili dei Centri Dialisi di Lamezia Terme e Soverato, Francesco D'Agostino e Francesco Grandinetti.

Il programma offre la possibilità alle persone in dialisi di trascorrere un periodo di vacanze sereno, trovando la garanzia di un servizio fondamentale per la loro qualità di vita. I turisti nefropatici che sceglieranno la nostra provincia per un soggiorno dal 1 giugno al 30 settembre, avranno a disposizione centri dialisi in prossimità dei principali luoghi di villeggiatura e potranno sottoporsi al trattamento in orari, come quelli serali e notturni, comodi e compatibili con le esigenze di svago che caratterizzano il periodo di vacanza.

Il dott. Perri, oltre ad apprezzare la professionalità del personale (medici, infermieri, operatori socio-sanitari) ha sottolineato che il servizio di dialisi offerto ai turisti è una importante iniziativa sociale e sanitaria e produce un positivo impatto sul turismo della nostra regione. Il dott. Montuoro, ha rimarcato il ruolo positivo e propositivo svolto negli ultimi anni dall'ANED Calabria a tutela dei diritti degli ammalati; un ruolo eticamente rilevante in grado di fronteggiare le difficoltà e lottare per cambiare le situazioni ingiuste.

l.c.