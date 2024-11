Il commissario ad acta della sanità calabrese, Saverio Cotticelli, ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale e il piano delle assunzioni 2020-2021 dell'azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro.

Lo prevede il decreto numero 79 con cui il commissario, insieme al sub commissario, Maria Crocco, ha preso atto della relativa deliberazione della deliberazione assunta dall'azienda catanzarese lo scorso 23 aprile: il piano del fabbisogno per il 2020-2022 è pari a 94 milioni, il piano per le assunzioni è pari a 102,3 milioni per il 2020, e a 103, milioni per il 2021.

In particolare, l'azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro prevede complessivamente 210 assunzioni a tempo indeterminato tra medici, infermieri, tecnici.