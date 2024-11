“Da soli si va veloci ma insieme si va più lontano” questo è il pensiero che dal primo istante di vita contraddistingue l’Associazione Angeli in Moto e in questi anni i volontari, in sella alle loro fide compagne a due ruote, hanno solcato tante strade, nelle città, nei paesi e nelle provincie percorrendo centinaia di chilometri per onorare gli impegni presi con Aism, associazione italiana sclerosi multipla, e non solo. Siamo arrivati così alle soglie della primavera del 2021 anche se siamo ancora in inverno, il Covid-19 ha allentato la presa l’estate scorsa poi è ripreso in tutte le sue varianti così la guardia resta alta – si legge in una nota dell’associazione -, come l’impegno profuso dai volontari che non potevano non rispondere alla richiesta di supportare nuovamente l’evento “Erbe Aromatiche di Aism”, iniziativa promossa per la raccolta fondi e informazione a sostegno delle persone con sclerosi multipla.

Una mobilitazione solidale

«Anche la sezione di Catanzaro - dichiara il responsabile Luigi Colella - sarà impegnata nel supportare l'Aism della provincia egregiamente capitanata da Angela Gaetano. Colgo l’occasione per invitare i motociclisti ad affiancare il volontariato alla passione per le due ruote, e le associazioni locali a contattarci per collaborare. Siamo a disposizione di chi ha bisogno». Questa importante iniziativa si svolge anche in questa edizione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e avrà luogo da venerdì 5 a domenica 7 marzo. Saranno giorni di confronto ove si tireranno letteralmente le somme dell’impegno profuso che di certo sarà superiore a quello dello scorso anno. Sarà, come al solito, una vera mobilitazione solidale, nella quale tutte le sezioni Angeli in moto e in particolare quelle di nuova formazione, saranno direttamente coinvolte e impegnate.

L'impegno dei volontari su due ruote

«Nell’edizione dello scorso anno, su tutto il territorio della nostra Italia, da nord a sud, isole comprese, le nostre moto ci hanno già consentito di raggiungere quanti, anche nei comuni più sperduti, per la modica cifra di 10 € fossero stati in attesa dell’arrivo della loro piantina aromatica - spiega Colella -, che anche in questa occasione diviene un po’ il segno della rivincita della vita. È stata una vera mobilitazione, che ha visto l’impegno di tantissimi volontari che sono riusciti a consegnare ben più di 2500 piantine d’erbe aromatiche apportando un notevole e fattivo contributo alle attività poste in essere dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Per questa edizione siamo certi di andare ben oltre grazie all’instancabile opera organizzazione delle sezioni che si sono aggiunte. E allora allestiamo le nostre moto per il trasporto delle piantine delle erbe aromatiche, accendiamo i motori, indossiamo i gilet con i nostri colori e via!

Da soli si va veloci ma insieme si va più lontano: non lo diciamo per sterile vanteria, non cerchiamo plausi o riconoscimenti, nessuno conosce i nostri volti spesso celati dal casco, dagli occhiali e dalle mascherine né tantomeno i nostri nomi, siamo soltanto fieri di aver svolto il nostro dovere. Noi ci siamo».