Il dg Giuseppe Perri ha motivato la scelta con la garanzia di continuità nella struttura. Pasquale Novellino nominato primario di Patologia Neonatale e Tin

Il direttore generale dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio Giuseppe Panella ha conferito oggi due incarichi ad altrettanti direttori di struttura complessa a seguito dell’espletamento delle procedure di concorso. Avrà finalmente una guida il reparto di Radiologia ma il dg Panella ha in questo caso deciso di esercitare il potere discrezionale nominando primario Bernardo Bertucci che nella graduatoria stilata dalla commissione di valutazione si era piazzato alle spalle di Sergio Vero.

Le motivazioni

Il direttore generale Giuseppe Panella motiva così la sua scelta: “Il dottor Bernardo Bertucci risulta classificato al secondo posto della terna con un solo punto di differenza dal primo classificato, il dottor Sergio Vero, nella composizione del punteggio complessivo pesa in favore di Sergio Vero preminentemente la valutazione matematica dei titoli di carriera (punti 20 contro punti 12,33). Analiticamente, Bernardo Bertucci risulta il candidato più adatto a ricoprire l’incarico della succitata struttura in quanto prevale per la complessità delle istituzioni ove ha prestato la propria attività lavorativa e prevale per la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate. Dall’attività professionale espletata emerge una rilevante conoscenza della struttura operativa complessa di Radiologia dell’azienda Pugliese Ciaccio, nell’ambito della quale ha maturato una significativa esperienza per casistica, patologie trattate e tecnologie utilizzate. Ha soprattutto mostrato una più rispondente aderenza alle esigenze indicate nel profilo professionale ricercato dall’azienda sia con riferimento alle competenze tecnico-scientifiche possedute nella disciplina, sia con riferimento alle competenze manageriali per la gestione di una struttura hub. Risulta, altresì, che la professionalità del dottor Bernardo Bertucci risulta ampiamente rispondente al profilo ricercato, per capacità organizzative e di coordinamento delle risorse umane nonché per le progettualità avviate nella struttura oggetto dell’incarico (Stroke Unit, Breast Unit), nella quale ha, per lungo tempo, praticato e gestito l’attività diagnostica oltre che di tutoraggio del personale impiegato, collaborando con tutte le altre strutture aziendali nella logica della multidisciplinarietà, mostrando spiccata competenza in tutti i settori in cui si articola la struttura complessa di Radiologia ed assolvendo anche al necessario raccordo con il territorio. È quindi necessario garantire la continuità della linea aziendale, nonché dei progetti avviati nella struttura di Radiologia, che subirebbero indubbio rallentamento dall’affidamento dell’incarico ad un soggetto esterno, avvalorando ulteriormente la scelta di Bernardo Bertucci per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dalla struttura complessa di Radiologia.

Patologia Neonatale

E’ stato inoltre conferito l’incarico di direttore della struttura complessa di Patologia Neonatale e Tin al dottor Pasquale Novellino che in fase di selezione aveva ottenuto 70,15 punti su 100 piazzandosi davanti a Maria Lucente con 64,30/100 punti e al Rossella Galiano con 62,92/100 punti

Luana Costa