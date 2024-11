Il Gruppo Citrigno si avvale della prestigiosa professionalità del dottor Bonaventura Lazzaro che, dal primo luglio, ha lasciato il suo incarico in Ospedale per ricoprire il ruolo di direttore sanitario del Centro Clinico San Vitaliano, una delle strutture d’eccellenza del Meridione, specializzata nell’assistenza ai pazienti affetti da Sla e da malattie neuro muscolari. Il dottor Lazzaro nato a Catanzaro, è un affermato oncologo, ha iniziato la sua carriera nell’ambito della specializzazione in pneumologia ed è noto per aver ricoperto diversi incarichi tra aziende sanitarie locali e l’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro dove è stato responsabile dell’Unità di cure palliative e cura del dolore, primo centro ospedaliero calabrese ad aver istituito questa Unità. Il presidente Alfredo Citrigno insieme a tutto lo staff medico e paramedico danno il benvenuto ed augurano buon lavoro al neo direttore.