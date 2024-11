Pubblicato un bando per la selezione di sei professionisti. A comunicarlo in una nota direttamente la direzione dell’Azienda ospedaliera bruzia

Per far fronte alla carenza di personale nel quale versa il pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza «destinata a peggiorare ulteriormente con l’approssimarsi del periodo estivo» è stato pubblicato un avviso di selezione per il conferimento di sei incarichi libero-professionali a medici finalizzata a «garantire l’erogazione dei servizi essenziali di emergenza urgenza. Al bando si potrà partecipare entro il 7 luglio. A comunicarlo in una nota direttamente la direzione dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.