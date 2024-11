«Secondo l’Asp il Laboratorio Analisi di Cetraro deve essere riconvertito in Punto Prelievo. Vogliamo vederci chiaro ed è per questo che ho appena scritto al commissario Bettellini ed anche al Ministro della Salute». Lo ha affermato il sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo, in riferimento all'ennesimo atto della dirigenza sanitaria bruzia che di fatto contribuisce a smantellare ancora una volta le strutture pubbliche del Tirreno cosentino.

Richiesta la sospensione della delibera

Il primo cittadino cetrarese ha quindi cercato di correre ai ripari. «Apprendo con non poco stupore - si legge in una nota inviata alle autorità preposte - che in data odierna è stata deliberata la riconversione del Laboratorio analisi di Cetraro in Punto Prelievo. Considerato l'evolversi della pandemia Covid-19 e richiamati tutti gli atti del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, considerato, altresì, che l'ospedale di Cetraro è centro Covid, si chiede di sospendere con urgenza l'atto in questione al fine di garantire certezze e servizio all'intera utenza del Tirreno cosentino nord ed ai pazienti ricoverati presso la struttura ospedaliera di Cetraro. Inoltre - ha concluso il primo cittadino -, comunico che sarà mia premura informare la commissione straordianaria sulla sanità istituita dal consiglio comunale di Cetraro».