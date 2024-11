Il neo dirigente reggente dell'Asp di Cosenza, Erminia Pellegrini, «visti i pareri favorevoli espressi dal referente amministrativo e dal referente sanitario per quanto di rispettiva competenza», ha deliberato poco fa la nomina del dottore Raffaele Misasi quale dirigente medico cui conferire l'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dello spoke Paola-Cetraro. Si tratta del primo vero passo verso la riapertura del punto nascita di Cetraro, le cui attività risultano sospese dai primi di agosto scorso a causa delle criticità riscontrate durante le ispezioni seguite alla morte di Santina Adamo. Misasi si era classificato primo al concorso pubblico espletato già due anni fa, ma per motivi a tutt'oggi sconosciuti il reparto cetrarese era rimasto comunque senza un primario (la nomina sarebbe spettata all'allora direttore generale dell'Asp Cosenza Raffaele Mauro, ndr) e con il tempo i problemi organizzativi si erano moltiplicati. Nella relazione redatta dagli ispettori inviati a fine luglio dall'allora ministro della Salute, Giulia Grillo, si evidenziava come, in assenza del dirigente del reparto, la riapertura del punto nascita non poteva essere presa nemmeno in considerazione a causa degli elevati rischi per le pazienti.

Chi è Raffaele Misasi

Raffaele Misasi, come si legge dal suo sito personale, è specialista in ginecologia e ostetricia all'Università Cattolica di Roma dal 1985, si occupa di ginecologia, endoscopia ginecologica, infertilità di coppia, ecografia ostetrica del I trimestre con translucenza nucale e Bitest, ecografia morfologica, 3D-4D, ecografia ginecologica transvaginale e sonoisterografia, prevenzione oncologica (colposcopia e pap test). Inoltre, il medico effettua interventi chirurgici maggiori (laparoscopia operativa per asportazione di cisti ovariche, fibromi, isterectomia laparoscopica, addominale e vaginale) e minori (isteroscopia diagnostica e operativa) nella casa di cura Sacro Cuore di Cosenza.

Ore di suspance

Ad ogni modo, la nomina non implica l'accettazione del diretto interessato. Ciò significa che Misasi, a distanza di due anni dalla partecipazione al bando, potrebbe anche decidere di rifiutare l'incarico. A quel punto, la Pellegrini sarebbe costretta a interpellare il secondo e il terzo classificato, rispettivamente Gaetano Gigli e Angelo Cannizzaro. Gigli attualmente ricopre il ruolo di primario della U.o.c. di Ginecologia ed Ostetricia dello spoke di Corigliano Rossano, mentre Cannizzaro, specializzato in uroginecologia e chirurgia del pavimento pelvico, risulta già in servizio da tempo al reparto di Ostetricia e Ginecologia all'ospedale di Cetraro.

