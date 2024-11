Siamo nell’era del coronavirus ma siamo anche nell’era dello smart working e per la nostra schiena, per il nostro corpo, è tutt'altro che un “lavoro agile”. E in questo lungo periodo in cui si rischia una limitata mobilità articolare, utilizzare ogni giorno postazioni di lavoro improvvisate o stare la maggior parte del tempo seduti sul divano con la testa sul tablet o sul pc, può scatenare tutta una serie di sintomi e disturbi che da acuti possono diventare cronici.

Ecco allora che nella nuova puntata di LaC Salute il medico chinesiologo Francesco Zaffino, del poliambulatorio di medicina dello sport Kinesport Center di Soverato, ospite di Rossella Galati, spiegherà come mantenersi in forma anche a casa grazie ad esercizi adatti a tutte le età. A fornire il loro contributo saranno anche Teresa Spadafora, titolare di 3 centri Fitness Zone a Catanzaro, e Monica Ligato, istruttrice al centro Sport City di Reggio Calabria. Appuntamento questa sera alle 21.00 e domani, sabato 2 maggio alle 15.30, su LaC Tv canale 19.