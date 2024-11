Sono considerati lo specchio della nostra anima, gli occhi. La vista è uno dei sensi fondamentali che ci permette di sentirci veramente completi. Ma ci sono situazioni, come trascorrere troppe ore davanti al computer per motivi di studio o di lavoro, esporsi alla polvere o alla luce del sole senza protezione, che nel tempo possono portare alla comparsa di disturbi visivi. E allora, data l’importanza di questo organo, come per ogni altra parte del nostro corpo è importante prendersene cura. A spiegare come sarà l’oculista Miguel Rechichi, ospite di Rossella Galati, nel corso della nuova puntata di LaC Salute in onda ogni sabato alle 15.30 su LaC Tv canale 19.