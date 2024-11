Cosa fare nel caso in cui ci troviamo di fronte ad una persona priva di sensi o nel caso di ostruzione delle vie aeree dei bambini o dei lattanti? Davanti ad una emergenza non possiamo trovarci impreparati. Ecco perché la Croce Rossa organizza periodicamente sul territorio dei corsi di primo soccorso aperti a tutta la popolazione. Filippo Marino, medico della Croce Rossa di Catanzaro e referente regionale Full D, progetto di rianimazione cardiopolmonare con l'utilizzo del defibrillatore, nel corso della nuova puntata di LaC Salute, la rubrica che va in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv vanale 19, attraverso dimostrazioni pratiche ha spiegato “come salvare una vita”. Tutelare e proteggere la salute è uno degli obiettivi della Croce Rossa che prende forma anche attraverso la divulgazione delle manovre salvavita. «E’ fondamentale sapere cosa si deve e cosa non si deve fare in determinate circostanze – ha sottolineato lo specialista - e noi della Croce Rossa stiamo cercando di divulgare questo messaggio anche per intervenire in situazioni di emergenza, ancora prima dell’arrivo del 118. A volte quei pochi minuti sono determinanti».