L’onorevole è intervenuta a Trebisacce, nell’ambito di un consiglio comunale aperto: «Il commissario è obbligato a procedere al ripristino dei servizi ospedalieri»

La deputata Enza Bruno Bossio reputa opportuno intervenire, ancora una volta, sulla gestione attuale della commissariata sanità calabrese. E lo fa all’indomani del consiglio comunale aperto di Trebisacce al quale ieri la deputata ha partecipato. “La giusta e sacrosanta protesta degli amministratori e dei cittadini dell’alto Ionio cosentino, è una ulteriore dimostrazione di quanto sia necessario il superamento dell’attuale gestione commissariale della sanità calabrese” – dichiara Enza Bruno Bossio, secondo la quale “il commissario Scura è omissivo e inadempiente due volte: la prima verso la sentenza del Consiglio di Stato del 2015, la seconda verso il decreto 30 del 2016 da egli stesso emanato”.

“Entrambi gli atti dispongono la riapertura del presidio ospedaliero di Trebisacce - prosegue la Bruno Bossio - su questa vicenda il Consiglio di Stato ha fatto addirittura ricorso alla diffida nei confronti del commissario Scura. Infatti attraverso una specifica ordinanza pubblicata il 25 ottobre u.s. ha dovuto prescrivere i termini entro i quali il commissario regionale dovrà provvedere all’attivazione di un efficace procedimento di riapertura dell’ospedale. Scura è obbligato a procedere – continua la deputata PD - al ripristino dei servizi ospedalieri risalenti allo status quo ante e ad attivare in tempi rapidissimi, un efficiente pronto soccorso h 24. D’altra parte il Consiglio di Stato evidenzia una clamorosa pratica di malagestione amministrativa che non può passare inosservata e non essere valutata nella sua gravità dalla ministra Beatrice Lorenzin”.

Infine Enza Bruno Bossio conclude il suo intervento rivolgendosi al governo centrale “Non è possibile che, ancor più alla luce dei diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato, il Governo continui ad attardarsi dal prendere atto del fallimento della gestione commissariale. Le sentenze dell’organo extragiudiziale, a partire da quelle relative agli ospedali di frontiera di Praia a Mare e Trebisacce, infatti danno corpo alla richiesta avanzata dal tavolo interministeriale al Governo nazionale di attivare la procedura di sostituzione del commissario per non aver realizzato gli atti indicati nel Piano di rientro e nel mandato commissariale e per le difficoltà registratesi in sede di verifica e monitoraggio nell’attuazione del piano stesso”.