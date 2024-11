«Il tema del commissariamento della Sanità in Calabria è all'ordine del giorno del Ministro, che deve affrontarlo nei tempi e con le modalità che vorrà». Lo ha detto, parlando con i giornalisti a Crotone, il sottosegretario alla Salute, Maurizio Fugatti.

!banner!

«Il nostro è un Governo - ha proseguito Fugatti - che vuole essere vicino alle problematiche del territorio. Sappiamo che la sanità calabrese rappresenta purtroppo una criticità e crediamo che il settore pubblico possa dimostrare delle eccellenze per fare in modo che i cittadini calabresi possano rimanere sul loro territorio per curarsi. Serve uno sforzo delle istituzioni per fare in modo che i diritti sanitari che valgono sui territori siano più possibile uguali per tutti». «Nel programma del Governo - ha aggiunto il sottosegretario - c'è attenzione all'emigrazione sanitaria. Noi vorremmo che sul territorio della Calabria i cittadini possano avere garantiti tutti i loro diritti». Ansa

Leggi anche: A Lamezia Terme il sottosegretario Fugatti in visita al centro Protesi