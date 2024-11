Ogni anno in Italia circa 100 mila persone entrano in un ospedale per ictus cerebrale, di queste un terzo non sopravvive ad un anno dall'evento, un terzo invece sopravvive ma con una significativa invalidità. Si tratta di una patologia tempo-dipendente che deve essere curata il più rapidamente possibile. Ma come riconoscerla e come intervenire? All'ospedale Annunziata di Cosenza esiste una stroke unit di secondo livello, centro di riferimento specializzato, in grado di garantire interventi efficaci nel trattamento di questa patologia. E proprio da qui, circa un anno fa, è partita la campagna di informazione "conosciamo meglio l'ictus cerebrale".

Se ne parlerà nella nuova puntata di LaC Salute, curata da Rossella Galati, con gli specialisti Maria Mazzitelli, medico del 118, William Auteri, direttore della neuroradiologia dell’ospedale bruzio e Alfredo Petrone, direttore della neurologia della stessa struttura che proprio nei giorni scorsi, negli uffici della Regione Calabria, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per il supporto nella realizzazione di una stroke unit anche nel presidio catanzarese. Dunque per saperne di più, appuntamento sabato e domenica alle 15.30 su LaC Tv canale 19.