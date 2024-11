Il 7 e l'8 giugno 2024, la sala convegni dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, situata nell'area urbana di Rossano a Corigliano-Rossano, ospiterà la prima edizione del Corso di Ecografia di Base. L'evento è organizzato dalla Scuola Siumb (Società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia) di Ecografia di base di Corigliano-Rossano, una nuova iniziativa attivata il 20 febbraio scorso dal Consiglio direttivo della S.i.u.m.b.

La scuola è ospitata presso l’Uoc di Radiodiagnostica del Centro Spoke di Corigliano-Rossano, sotto la direzione del dottor Stefano Giusti e la coordinazione del dottor Giovanni Stamati. L'obiettivo principale è promuovere l'addestramento e l'aggiornamento professionale continuo nella disciplina dell'ecografia, rivolta a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia che desiderano utilizzare l’imaging con ultrasuoni a scopo diagnostico. La struttura del corso prevede una combinazione di teoria e pratica. La parte teorica vedrà la partecipazione di relatori di grande esperienza, inclusi docenti universitari che rappresentano delle eccellenze nel campo dell'imaging ecografico. Questi esperti condivideranno le loro conoscenze avanzate, contribuendo a migliorare le competenze dei partecipanti.

Parallelamente, la parte pratica offrirà esercitazioni sotto la guida di tutor esperti, garantendo un approccio formativo completo e approfondito. Gli iscritti avranno l'opportunità di applicare le conoscenze teoriche acquisite in contesti reali, migliorando così le loro abilità diagnostiche. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per la comunità medica locale e regionale, fornendo una piattaforma di apprendimento per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti.

La partecipazione di figure autorevoli del settore ecografico sottolinea l'importanza di questo evento nel panorama medico-educativo. Il dottor Stefano Giusti, direttore dell’Uoc di Radiodiagnostica, ha espresso la sua soddisfazione per l'organizzazione del corso, sottolineando l'importanza della formazione continua per mantenere alti standard di cura e diagnosi. Anche il dottor Giovanni Stamati, coordinatore dell'evento, ha ribadito l'importanza di offrire ai medici locali opportunità di crescita professionale. Con eventi di questo tipo, Corigliano-Rossano si conferma come un centro di eccellenza per la formazione medica, contribuendo significativamente allo sviluppo delle competenze mediche nel campo dell’ecografia di base.