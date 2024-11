Salgono a 6 i pazienti dializzati risultati positivi al Covid 19 a Catanzaro. L'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio lo ha reso noto pochi minuti fa, aggiungendo come già nei giorni scorsi si fosse provveduto a completare gli esami di laboratorio su tutto il personale ed i pazienti in trattamento dialitico presso l’ospedale. I controlli si erano resi necessari dopo il primo caso di paziente nefropatico risultato positivo.

Complessivamente, i test eseguiti hanno dato positività per un medico, sei infermieri e sei pazienti, tutti trattati nello stesso turno di dialisi del caso iniziale. «Come già rassicurato - riferiscono dalla Dirigenza dell'ospedale - restano garantite, senza soluzione di continuità, tutte le prestazioni dialitiche, anche a favore dei pazienti risultati positivi, per i quali sono state programmate specifiche sedute serali aggiuntive. Si coglie l’occasione per informare che, da alcuni giorni, è attiva una ulteriore misura preventiva, per cui chiunque acceda al presidio ospedaliero è sottoposto a misurazione della temperatura corporea mediante termometro ad infrarossi».