Vista l’emergenza Covid-19, si è proceduto alla disinfezione e sanificazione di aree d’interesse comune nel territorio di Cotronei. Le attività – riferisce un comunicato inviato alla stampa - sono state svolte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone.

Nella tarda serata di giovedì – in particolare - una squadra composta da tre vigili del fuoco, liberi da servizio, su richiesta del comune di Cotronei, vista la carenza di mezzi comunali, ha eseguito un servizio di disinfezione e sanificazione a siti di maggiore frequentazione in questo periodo di coronavirus.

Percorso l’intero centro montano sanificando le zone antistanti gli studi medici, supermercati, ufficio postale, negozi di generi alimentari ed altre zone frequentate dalla popolazione per esigenze primarie. Soddisfazione e gratitudine espressa dall’amministrazione comunale e dai presenti, dall’assessore all’Ambiente e dal dirigente dell’ufficio Tecnico, nei confronti del comandante provinciale Dadone e dei vigili del fuoco, che come sempre – conclude la nota - si rendono disponibili per il prossimo anche in orari non lavorativi ed in fasi particolari come quella che stiamo attraversando.