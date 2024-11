La buona notizia è che al momento nella Locride, così come in tutta la Calabria, non è stato accertato nessun caso di coronavirus. L’allerta però nell’ospedale di Locri è massima, sebbene il nosocomio locrese sia privo del reparto Malattie Infettive. A spiegare il percorso da seguire per chi crede di accusare i sintomi influenzali è il direttore sanitario del presidio ospedaliero Domenico Fortugno.

«Stiamo seguendo i protocolli del Ministero della Salute. Il paziente a Locri – spiega - verrà sottoposto a triage al pronto soccorso in un'area dedicata. Dopodichè sarà inviato nelle strutture di riferimento regionali di Reggio e Catanzaro». Nel frattempo nei reparti dell'ospedale i medici e gli infermieri indossano le mascherine protettive, così come i pazienti e gli accompagnatori. «In caso di emergenza - ha sottolineato Fortugno - la direzione sanitaria ha individuato delle stanze di isolamento all'interno del reparto di Pneumologia, che sarà utilizzata per eventuali allocazioni momentanee dei casi sospetti».