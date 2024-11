VIDEO | L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Chiaravalloti ha acquistato 600 tamponi rapidi per permettere a chi rientra a casa per le feste di trascorrere le vacanze in sicurezza

Sono 600 i tamponi rapidi che il comune di Satriano, nel Catanzarese, ha acquistato per permettere ai cittadini sottoporsi allo screening anticovid e quindi di trascorrere le festività natalizie in tranquillità. Un servizio gratuito che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Chiaravalloti, una delle poche del comprensorio, ha voluto offrire alla comunità con grande senso di responsabilità dopo aver registrato nel mese di novembre 25 casi di positività per un comune di circa 3000 abitanti.

Operazione Natale sicuro

«So che anche altri colleghi si sono organizzati – afferma il primo cittadino -, io stesso sono stato contattato da altri comuni per capire la procedura ma era un po’ tardi. Noi abbiamo iniziato il primo dicembre con un incontro in comune con medici di base, infermieri, esperti del settore, Protezione Civile, rappresentanti dell’Asp per iniziare di concerto questo screening sul territorio prevedendo di partire una settimana prima di Natale che è il periodo in cui solitamente si rientra a casa per le vacanze».

Come usufruire del servizio

Il servizio è stato attivato in modalità drive in, il 18 dicembre con una tensostruttura allestita nella frazione marina e si proseguirà fino alla vigilia di Natale. «Abbiamo dato delle linee guida – spiega il sindaco Chiaravalloti - che sono state pubblicate sia sul sito del comune che sulla pagina facebook e anche sui manifesti: per prenotarsi è necessario chiamare al numero telefonico dedicato, 3510800684, o scrivere un messaggio whatsapp. Ma anche chi passa casualmente da qui, che sia residente o lavoratore presso il nostro comune, o rientra da fuori regione e non sapendo di questa iniziativa si ferma nel piazzale, potrà sottoporsi a screening perché vogliamo permettere a tutti di trascorrere delle vacanze sicure»