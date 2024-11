Un nuovo caso positivo al coronavirus si è verificato nel Vibonese. Si tratta di un cittadino straniero, di origini asiatiche residente a Vibo Valentia, che si è recato quest’oggi al Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino con un infarto in corso ed è stato preso in carico in codice rosso.

Trasferito d’urgenza a Catanzaro - al policlinico Materdomini di Germaneto -, qui è stato sottoposto a tampone sulla base del sospetto segnalato già dall’ospedale di Vibo. All’esito positivo del test è stata informata l’Azienda sanitaria provinciale vibonese il cui Dipartimento di prevenzione ha disposto la sanificazione dei locali in cui l’uomo è transitato.