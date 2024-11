Il senatore reggino dei Cinque stelle esulta per il risultato raggiunto grazie al dialogo con l'Asp: «Consentirà a chi ha bisogno di cure di evitare la permanenza per giorni presso il Pronto soccorso in attesa dell’esito dei tamponi»

«Altro risultato raggiunto importante per Polistena, dopo quello di Locri previsto per i primi giorni di novembre. A Polistena entro il 10 di novembre, al massimo. Un altro importante passo in avanti per il sistema sanitario calabrese nella lotta al Covid: entro i primi giorni di novembre, al massimo entro il 10, i cittadini che per curarsi faranno riferimento agli ospedali di Locri e di Polistena, prima di accedere ai due presìdi verranno sottoposti a test antigenici e molecolari ad alta attendibilità che consentono una diagnosi del Covid in 20 minuti». Lo fa sapere con una nota il senatore reggino del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Auddino.

«Il mio dialogo con l’Asp di Reggio Calabria - continua il parlamentare - è costruttivo, costante ed incentrato sull’esigenza di garantire ai cittadini un’adeguata assistenza sanitaria e sta dando i suoi frutti. Grazie al DS Bray si va avanti insieme in questa direzione. L’Asp di Reggio mi ha confermato che i test saranno disponibili in entrambi i presìdi di Locri e di Polistena; ciò consentirà ai cittadini bisognosi di cure ospedaliere di evitare la permanenza per giorni presso il Pronto Soccorso dell’ospedale in attesa dell’esito dei tamponi. Vigilerò affinché i test veloci siano disponibili in entrambi gli ospedali nei tempi stabiliti e la sanità calabrese sia pronta ad affrontare questa emergenza sanitaria» conclude Auddino.