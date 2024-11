Oltre alla sanificazione dei locali, sono stati disposti tamponi per sanitari e pazienti

Un dirigente medico del reparto di oncologia dell'ospedale di Crotone è risultato positivo al coronavirus. Ne ha dato notizia nelle serata il direttore generale facente funzione dell'Azienda sanitaria provinciale, Francesco Masciari dopo aver ricevuto l'esito dell'esame.

La positività del medico (riconducibile al focolaio di Caccuri) è stata riscontrata in giornata e, per questo motivo, la Direzione generale, di concerto con la Direzione medica di presidio, ha disposto per domani, 27 ottobre, lo screening di massa sui dipendenti aziendali e sui pazienti del reparto. L'accesso ad oncologia sarà inibito fino all'esito delle attività di screening. Sarà, inoltre, eseguita la completa sanificazione del reparto, nella massima tutela dei degenti attualmente ospitati.