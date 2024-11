Coronavirus e cuore, è questo il titolo della nuova puntata di LaC Salute che andrà in onda questa sera alle 21.00 e domani alle 15.30 su LaC Tv canale 19. Ospite di Rossella Galati sarà il presidente della Società Italiana di Cardiologia e ordinario di cardiologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Ciro Indolfi che spiegherà cosa sta accadendo in Italia, e quindi in Calabria, ai pazienti con patologie cardiache.

Interverranno inoltre il presidente della Società italiana geriatria ospedale e territorio e direttore dell’unità operativa complessa di geriatria dell’Annunziata di Cosenza Filippo Fimognari che spiegherà come trattare i pazienti anziani in questo momento di emergenza sanitaria e infine il direttore dell’oncologia medica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria Pierpaolo Correale, tra gli specialisti aderenti all’iniziativa dell’associazione Salute Donna, presieduta da Anna Mancuso, dedicata ai pazienti oncologici attraverso un servizio telefonico di supporto gratuito a loro dedicato nell’era del coronavirus.