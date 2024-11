Prima dell'emergenza erano 108, ora la Regione si sta attivando per aumentare la sua capacità e contenere l'epidemia

I posti letto di terapia intensiva prima dell’emergenza coronavirus in Calabria erano 108, ora la regione si sta attrezzando per aumentare la sua capacità di rispondere all'epidemia.



In base a disposizioni del presidente della Gunta regionale, Jole Santelli, è prevista l’attuazione di altri 100 posti letto di terapia intensiva, di cui 24 saranno attivati al Policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro; 18 al "Pugliese" sempre nel capoluogo di regione, e 10 all’Annunziata di Cosenza.



Al momento, di questi nuovi 100 posti letto, ne sono stati attivati 47, di cui 6 al Mater Domini, 8 al Pugliese, e 8 all’Annunziata. La governatrice Santelli nel corso di un collegamento all'interno del nostro tg aveva spiegato che l'obiettivo della regione è raggiungere la capacità di fronteggiare un'emergenza di 1000 contagi da coronavirus dicendosi pronta a gestire il picco.