Nuovo bollettino della Regione Calabria in merito all’emergenza sanitaria coronavirus. I dati sono forniti da dipartimento regionale Tutela della salute. Ad oggi sono stati stati effettuati 1769 tamponi.



Le persone risultate positive al Coronavirus sono 169 (+40 rispetto a ieri), quelle negative sono 1600.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 14 in reparto; 5 in rianimazione; 17 in isolamento domiciliare

Cosenza: 24 in reparto; 4 in rianimazione; 7 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

Reggio Calabria: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 34 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto

Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare

Crotone: 6 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 1 deceduto



I soggetti in quarantena volontaria sono 5590, così distribuiti:

Cosenza: 1270

Crotone: 386

Catanzaro: 550

Vibo Valentia: 590

Reggio Calabria: 2794

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 9383.



Tre decessi in Calabria

Oggi in Calabria si è aggravato il bilancio dei decessi che ha registrato la morte di due persone. È deceduto all'ospedale di Cosenza dove era ricoverato l'informatore scientifico di Rende ricoverato dal 7 marzo le cui condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.



E un'altra morte si è registrata pure a Crotone questa mattina. Un uomo è deceduto nel reparto Covid-19 dell’ospedale civile San Giovanni di Dio, dove era giunto nel pomeriggio di ieri in condizioni critiche. Nelle stesse ore a Crotone ci sarebbe stata anche un’impennata di persone che all’esito dei tamponi sono risultate positive al virus, solo 16 nelle ultime 24 ore, come confermato dal bollettino diramato dall'ospedale Pugliese di Catanzaro.



Il primo decesso si era registrato invece nei giorni scorsi a Montebello Jonico, nel Reggino con la morte di un dipendente comunale. L'uomo era risultato positivo al tampone del Covid-19 ma fatale sarebbe stato per lui un infarto.