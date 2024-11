«Non c’è alcun caso di coronavirus a Catanzaro». Lo ha detto il sindaco, Sergio Abramo, dopo essersi messo in contatto con il responsabile del Pronto soccorso del Pugliese-Ciaccio, Peppino Masciari.

LEGGI: Caso sospetto all'aeroporto di Lamezia





Al primo cittadino sono infatti state fornite precise rassicurazioni sulle condizioni della persona, arrivata in Calabria con un volo dal Veneto, e ricoverata nell’hub del capoluogo per febbre alta.

LEGGI: La Calabria si prepara: ospedali mobilitati e termoscanner all’aeroporto





«In base ai primi risultati il paziente sarebbe affetto da una comune influenza», ha aggiunto il sindaco invitando la cittadinanza «a non farsi prendere dal panico, perché la situazione è sotto controllo» e sottolineando che in Calabria, come in tutta Italia, i presidi ospedalieri sono attrezzati a far fronte ad eventuali casi sospetti.

LEGGI: Il Ministero della Salute: tutto quello che c'è da sapere sul coronavirus